Молодожены выиграли в лотерею 92 миллиона рублей на следующий день после свадьбы

57-летний житель США выиграл один миллион долларов через день после свадьбы

Житель США купил лотерейный билет на следующий день после свадьбы и выиграл один миллион долларов (92 миллиона рублей). Об этом сообщает New York Post.

57-летний мужчина из штата Мичиган, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что приобрел билет моментального розыгрыша Diamonds and Pearls в магазине, куда заехал вместе с супругой вскоре после свадьбы. Когда молодожены стерли защитный слой, оказалось, что они стали обладателями крупной суммы.

«Когда мы поняли, что выиграли миллион [долларов], то сначала не поверили. Мы снова и снова перечитывали инструкцию, чтобы убедиться, что это правда. У нас выдалась очень захватывающая пара дней!» — рассказал счастливчик.

Молодожены пожертвовали частью суммы, чтобы забрать весь выигрыш целиком, поэтому получили только 693 тысячи долларов. Полную сумму, согласно условиям лотереи, можно было получить лишь в виде ежемесячных выплат в течение продолжительного времени.

Пара утверждает, что планирует инвестировать выигранные деньги.

Ранее сообщалось, что житель США разбогател благодаря тому, что поверил в примету и купил лотерейный билет. По словам Брайана Хикса из города Стовалл, штат Северная Каролина, 30 октября у него зачесалась левая рука.