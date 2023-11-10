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13:57, 10 ноября 2023Из жизни

Молодожены выиграли в лотерею 92 миллиона рублей на следующий день после свадьбы

57-летний житель США выиграл один миллион долларов через день после свадьбы

Фото: Unsplash

Житель США купил лотерейный билет на следующий день после свадьбы и выиграл один миллион долларов (92 миллиона рублей). Об этом сообщает New York Post.

57-летний мужчина из штата Мичиган, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что приобрел билет моментального розыгрыша Diamonds and Pearls в магазине, куда заехал вместе с супругой вскоре после свадьбы. Когда молодожены стерли защитный слой, оказалось, что они стали обладателями крупной суммы.

«Когда мы поняли, что выиграли миллион [долларов], то сначала не поверили. Мы снова и снова перечитывали инструкцию, чтобы убедиться, что это правда. У нас выдалась очень захватывающая пара дней!» — рассказал счастливчик.

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Молодожены пожертвовали частью суммы, чтобы забрать весь выигрыш целиком, поэтому получили только 693 тысячи долларов. Полную сумму, согласно условиям лотереи, можно было получить лишь в виде ежемесячных выплат в течение продолжительного времени.

Пара утверждает, что планирует инвестировать выигранные деньги.

Ранее сообщалось, что житель США разбогател благодаря тому, что поверил в примету и купил лотерейный билет. По словам Брайана Хикса из города Стовалл, штат Северная Каролина, 30 октября у него зачесалась левая рука.

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      Никита Савин
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