Трамп посоветовал Израилю поработать над своим имиджем на фоне конфликта

Трамп: ХАМАС побеждает Израиль на информационном фронте

Израилю необходимо поработать над своим имиджем, потому что он проигрывает радикальному палестинскому движению ХАМАС на информационном фронте. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

По словам экс-президента, причина широкой поддержки палестинцев в США на фоне ближневосточного конфликта кроется в плохой работе в информационном поле еврейского государства. «Я думаю, Израилю стоит поработать над связями с общественностью, потому что, честно говоря, другая сторона [палестино-израильского конфликта] побеждает их на этом фронте», — посоветовал он.

Политик отметил, что незнание Израиля о готовящейся атаке ХАМАС удивительно, но главный вопрос все же заключается в том, каков будет итог конфликта. Он добавил, что администрация президента США Джо Байдена не в силах завершить конфликт, а беря в расчет ситуацию на Украине все это может привести к третьей мировой войне.

Ранее Трамп также заявил, что США сейчас как никогда в своей истории близки к третьей мировой войне. Он уточнил, что причиной этому является некомпетентное руководство страной.