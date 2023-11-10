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16:39, 10 ноября 2023Россия

Украина второй раз за день обстреляла российский приграничный регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Ломаковка

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате был поврежден один частный дом, хозяйственные постройки на территории двух домовладений и автомобиль. Кроме того, в населенном пункте нарушилось электроснабжение. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Незадолго до этого губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. В результате были повреждены несколько домовладений. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник.

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      Константин Лысяков
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