Украина второй раз за день обстреляла российский приграничный регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Ломаковка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, в результате был поврежден один частный дом, хозяйственные постройки на территории двух домовладений и автомобиль. Кроме того, в населенном пункте нарушилось электроснабжение. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Незадолго до этого губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Сушаны Климовского района. В результате были повреждены несколько домовладений. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Брянской областью украинский беспилотник.