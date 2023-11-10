Украине передали две установки ПЗРК NASAMS

Министр обороны Литвы Анушаускас сообщил о передаче Киеву установок ПЗРК NASAMS

Литва передала Украине две установки переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Пусковые установки будут интегрированы в подразделения огневого управления Вооруженных сил Украины, дополняя и расширяя операционные возможности систем NASAMS, переданных Норвегией и США», — сказал он.

Министр подчеркнул, что поддержка Литвы остается важной для оборонительных возможностей Украины. «Мы прислушиваемся к потребностям Украины и призываем союзников тоже их услышать», — заявил Анушаускас.

Ранее стало известно о передаче Киеву от Литвы партии антидронов и генераторов на случай непростой зимы.