Глава Минобороны Литвы Анушаускас: Вильнюс передал Киеву антидроны и генераторы

Литва передала Украине партию антидронов и генераторов на случай непростой зимы. Об этом сообщил глава Министерства обороны республики Арвидас Анушаускас, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, Вильнюс поставляет Киеву помощь с учетом сложившихся условий. Глава Минобороны подчеркнул, что ведение боевых действий требует использования современных технологий, а генераторы потребуются зимой, которая «скорее всего будет непростой».

Анушаускас также сообщил, что Литва уже поставила Украине вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, боеприпасы для гранатометов и многое другое.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сообщили, что надеются получить от Запада еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который станет третьим на вооружении у войск.