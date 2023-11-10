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11:40, 10 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве понадеялись получить еще одну установку Patriot

ВВС Украины понадеялись получить еще одну установку Patriot в скором времени

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Украина надеется получить в ближайшее время еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который станет третьим на вооружении у войск. Об этом заявил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, пишет РИА Новости.

«Сейчас было объявлено, что Германия будет передавать еще один комплекс, поэтому Patriot много не бывает», — сказал он и добавил, что у Киева есть два дивизиона Patriot, которые стоят на боевом дежурстве.

Ранее Киев попросил у некоторых западных партнеров передать ему системы противовоздушной обороны (ПВО) на время зимы. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что руководство страны активно работает над увеличением количества средств ПВО, в том числе для защиты энергетической инфраструктуры и зернового коридора.

В октябре Нидерланды анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, куда войдут снаряды для ЗРК Patriot.

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      Кристина Есикова
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