В Киеве понадеялись получить еще одну установку Patriot

ВВС Украины понадеялись получить еще одну установку Patriot в скором времени

Украина надеется получить в ближайшее время еще один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, который станет третьим на вооружении у войск. Об этом заявил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, пишет РИА Новости.

«Сейчас было объявлено, что Германия будет передавать еще один комплекс, поэтому Patriot много не бывает», — сказал он и добавил, что у Киева есть два дивизиона Patriot, которые стоят на боевом дежурстве.

Ранее Киев попросил у некоторых западных партнеров передать ему системы противовоздушной обороны (ПВО) на время зимы. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что руководство страны активно работает над увеличением количества средств ПВО, в том числе для защиты энергетической инфраструктуры и зернового коридора.

В октябре Нидерланды анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, куда войдут снаряды для ЗРК Patriot.