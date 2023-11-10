Утверждены правила компенсаций зарубежным холдингам за их активы в России

Кабмин утвердил правила компенсаций зарубежным холдингам за их активы в России

Правительство России утвердило правила выплаты компенсаций зарубежным холдингам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовых актов.

Речь идет о правах иностранных холдингов на организации, которые в России признаны экономически значимыми. Уточняется, что решение о компенсации принимает экономически значимая организация при обращении холдинга к ней. Размер выплаты рассчитывается в зависимости от долей владения акциями и их рыночной стоимости.

Сумма должна быть выплачена холдингу до окончания срока, на который приостановлены его права. Исключение — случаи, когда требование поступило меньше чем за три месяца до окончания срока. В этом случае средства должны быть перечислены в течение трех месяцев.

5 сентября президент России Владимир Путин разрешил «УГМК-Инвесту» и «дочке» НОВАТЭК выкупить активы иностранных компаний.