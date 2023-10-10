Ассоциация менеджеров: доля иностранных компаний в России сократилась в 5,5 раза

С 2021 по 2023 год доля иностранных компаний на российском рынке сократилась в 5,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками Ассоциации менеджеров. С итогами ознакомилась «Лента.ру».

В опросе приняли участие в общей сложности более трех тысяч российских и международных компаний, ведущих бизнес-деятельность на территории РФ. В ходе подготовки исследования также были использованы данные об участниках ежегодного рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» за 2021-2023 годы.

Если два года назад доля иностранных фирм составляла 22 процента, то в 2022-м — 10 процентов, а в 2023-м — 4 процента. Доля отечественных компаний за это время, напротив, стабильно росла — с 78 процентов в 2021-м и 90 процентов в 2022-м до 96 процентов в 2023-м. Аналитики связали подобную динамику с рядом факторов, включая уход ряда зарубежных фирм на фоне международных санкций и передачу бизнеса российским юридическим лицам.

На фоне торговых и финансовых ограничений за последние годы в стране вырос спрос на социальную поддержку сотрудников, внедрение well-being-программ («программ благополучия»). Кроме того, все большую роль в российских компаниях стали играть вопросы цифровой трансформации, взаимодействия с местными органами власти, а также стратегии развития бизнеса. Свою актуальность сохранило наращивание использования высоких технологий.

С учетом вышеперечисленных факторов больше всего кадровых изменений среди топ-менеджмента российских компаний в 2023 году произошло в направлениях «Связь и телекоммуникации» (87 процентов), «Профессиональные услуги» (84 процента), «Торговля», (80 процента), «Строительство и девелопмент» (74 процента), «Химическая промышленность» (64 процента) и «Информационные технологии» (61 процент). Наибольшую кадровую стабильность эксперты зафиксировали в машиностроительной сфере с показателем ротации в 38 процентов, а также в лесопереработке (37 процентов) и транспортном секторе (36 процентов).

Ранее директор Центра структурной политики ВШЭ Юрий Симачев и его заместитель Михаил Кузык представили результаты исследования, согласно которым международных санкции затронули минимум две трети российских компаний. При этом негативный эффект от введения ограничений прочувствовали на себе 53 процента отечественных фирм и предприятий, а положительно оценили воздействие санкций лишь семь процентов компаний страны.