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14:10, 10 ноября 2023Моя страна

В Архангельске пройдет интерактивная выставка икон и храмовой скульптуры

В Архангельске пройдет выставка религиозных памятников «Неземная красота»

Фото: Сергей Афанасьев / Фотобанк Лори

В Архангельске открылась интерактивная выставка икон и храмовой скульптуры «Неземная красота». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местного краеведческого музея.

«Это интерактивный выставочный проект для детей, который представит икону и храмовую скульптуру как произведения искусства, раскроет красоту, которая не сразу воспринимается при взгляде на религиозные памятники», — говорится в сообщении.

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Выставка будет проходить в Гостином дворе столицы Поморья с 10 ноября по 25 февраля 2024 года. Экспозиция является совместным проектом Архангельского краеведческого музея и Пермской художественной галереи.

Так, в частности, среди экспонатов — скульптура «Ангел» первой третьи XIX века, Царские врата с надвратной сенью и столбцами конца XVII — начала XVIII века.

Ранее в ноябре стало известно, что в начале зимы в Барнауле пройдет фестиваль «Алтайская зимовка», который ознаменует начало зимнего туристического сезона. Мероприятия планируют провести 2 и 3 декабря. Так, в первый день в горно-лыжном комплексе «Авальман» состоится костюмированный спуск на лыжах и сноубордах.

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      Фариза Бацазова
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