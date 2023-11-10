В Архангельске пройдет интерактивная выставка икон и храмовой скульптуры

В Архангельске пройдет выставка религиозных памятников «Неземная красота»

В Архангельске открылась интерактивная выставка икон и храмовой скульптуры «Неземная красота». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местного краеведческого музея.

«Это интерактивный выставочный проект для детей, который представит икону и храмовую скульптуру как произведения искусства, раскроет красоту, которая не сразу воспринимается при взгляде на религиозные памятники», — говорится в сообщении.

Выставка будет проходить в Гостином дворе столицы Поморья с 10 ноября по 25 февраля 2024 года. Экспозиция является совместным проектом Архангельского краеведческого музея и Пермской художественной галереи.

Так, в частности, среди экспонатов — скульптура «Ангел» первой третьи XIX века, Царские врата с надвратной сенью и столбцами конца XVII — начала XVIII века.

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