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13:59, 3 ноября 2023Моя страна

На Алтае пройдет костюмированный спуск на лыжах и сноубордах

В Барнауле в парке «Центральный» проведут фестиваль «Алтайская зимовка»

Фото: Urban Sanden / Unsplash

В начале зимы в Барнауле пройдет фестиваль «Алтайская зимовка», который ознаменует начало зимнего туристического сезона. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на организаторов праздника.

Мероприятия планируют провести 2 и 3 декабря. Так, в первый день в горно-лыжном комплексе «Авальман» состоится костюмированный спуск на лыжах и сноубордах. Отмечается, что в этот день гости также смогут посетить новую резиденцию алтайского Деда Мороза.

Главной площадкой фестиваля объявлен парк «Центральный», где 3 декабря всех желающих будут ждать квесты, концерт, ремесленная выставка и чаепитие. Там также можно будет покататься на коньках.

Кроме того, будет организован бесплатный трансфер на озеро Светлое, к месту зимовки лебедей. Чтобы принять участие в поездке, нужно будет заранее зарегистрироваться.

В октябре в Алтайском краеведческом музее Барнаула открылась передвижная выставка «Эхо шаманского бубна». Туда привезли более 60 предметов из золотого фонда сибирского музея, который сформировался еще в конце XIX века.

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      Карина Черных
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