Российский подполковник погиб в результате обстрела автомобиля ФСБ под Брянском

В Брянской области неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления ФСБ. Об этом в пятницу, 10 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным источника, в результате диверсии на окраине села Улиица погиб подполковник ФСБ. Атака на принадлежащий силовикам автомобиль УАЗ «Патриот» произошла около 4 часов. Стрельба велась из автоматического оружия. Еще один сотрудник ФСБ находившийся в салоне получил тяжелые ранения, сейчас за его жизнь борются врачи. Речь о заместителе начальника отдела материально-технического обеспечения, также в звании подполковника.

7 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку. Украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке.