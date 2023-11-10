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09:31, 10 ноября 2023Силовые структуры

В Брянской области неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления ФСБ

Российский подполковник погиб в результате обстрела автомобиля ФСБ под Брянском

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Брянской области неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления ФСБ. Об этом в пятницу, 10 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным источника, в результате диверсии на окраине села Улиица погиб подполковник ФСБ. Атака на принадлежащий силовикам автомобиль УАЗ «Патриот» произошла около 4 часов. Стрельба велась из автоматического оружия. Еще один сотрудник ФСБ находившийся в салоне получил тяжелые ранения, сейчас за его жизнь борются врачи. Речь о заместителе начальника отдела материально-технического обеспечения, также в звании подполковника.

7 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку. Украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке.

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      Владимир Седов
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