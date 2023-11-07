СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Макеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Макеевку. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Отмечается, что украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке.

7 ноября украинские военные обстреляли центр Донецка, сообщалось о раненых. Под огонь украинской артиллерии также попали журналисты РИА Новости, но они не пострадали. Сообщалось о трех-четырех ударах украинской армии. Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что в результате прямого попадания в здание Управления труда и социальной защиты населения были обрушены перекрытия.