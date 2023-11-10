В Ереване отменили «Артдокфест» после слов Манского о поездке в Баку

В Ереване отменили фестиваль «Артдокфест» после слов Манского о поездке в Баку

Ереванский государственный институт театра и кино отменил проведение фестиваля «Эхо Артдокфеста» режиссера Виталия Манского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) после его слов о поездке в Баку. Соответствующие сообщение опубликовано на странице учреждения в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Ранее Манский в своем Facebook-аккаунте написал, что его «впечатлило» празднование Азербайджаном дня победы во Второй Карабахской войне, который отмечается 8 ноября. По его словам, после звонка друзей из Еревана он удалил публикацию и признал, что в Армении его заявление могли воспринять как одобрение. Постановщик подчеркнул, что имел в виду «сильное эмоциональное впечатление».

Он добавил, что в Баку проходили съемки эпизода «для большого антивоенного фильма, который снимается в разных странах мира». Манский также отметил, что азербайджанские власти не приглашали его и не спонсировали его работу, а сами съемки проходили «с немалыми сложностями».

В 1 апреля 2022 года стало известно, что российский фестиваль документального кино «Артдокфест» закрыли. «Эхо Артдокфеста» в Ереване должен был состоятся 23-26 ноября.