Генерал Куят: в ВСУ участились случаи дезертирства

В рядах украинской армии резко участились случаи дезертирства. Об этом рассказал председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят в разговоре с YouTube-каналом HKCM.

По его словам, украинские солдаты «массово перебегают на сторону России». Куят отметил, что число дезертиров среди военных значительно увеличилось с начала контрнаступления. При этом, добавил он, бойцов в запасе крайне мало. Как утверждает экс-глава комитета, украинцы могут избежать отправки на службу, если заплатят. «Это стоит от 6 тысяч до 10 тысяч долларов. Платишь деньги, а тебя освобождают от военной службы и отправляют за границу», — указал он.

Куят также напомнил об увольнении главы Минобороны Украины Алексея Резникова и шестерых его заместителей, предположив, что таким образом президент страны Владимир Зеленский пытался навести порядок.

Ранее сообщалось, что массовое дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) связано с высокими потерями и усталостью солдат на фронте. Отмечалось, что в начале июня украинские пограничники ловили до 20 беглецов в день.