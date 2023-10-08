South China Morning Post: в ВСУ выросло количество дезертиров

Украина столкнулась с массовым дезертирством из-за высоких потерь и усталости солдат на фронте. Об этом рассказал аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша.

Уточняется, что у солдат проблемы с психическим здоровьем. По словам Баша, в начале июня украинские пограничники ловили до 20 беглецов в день. Эксперт добавил, что Киев потерял большинство тренированных военных и вынужден полагаться на слабо обученных новобранцев.

Ранее Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, покинувших страну после начала военной спецоперации России. Киеву были переданы граждане, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.