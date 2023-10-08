Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:36, 8 октября 2023Интернет и СМИ

Названа сломившая боевой дух ВСУ проблема

South China Morning Post: в ВСУ выросло количество дезертиров

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина столкнулась с массовым дезертирством из-за высоких потерь и усталости солдат на фронте. Об этом рассказал аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша.

Уточняется, что у солдат проблемы с психическим здоровьем. По словам Баша, в начале июня украинские пограничники ловили до 20 беглецов в день. Эксперт добавил, что Киев потерял большинство тренированных военных и вынужден полагаться на слабо обученных новобранцев.

Ранее Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, покинувших страну после начала военной спецоперации России. Киеву были переданы граждане, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Первый этап операции «Железные мечи» завершен: Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил ХАМАС в Израиле

    В Киеве связали атаку на Израиль с украинским конфликтом

    Названа сломившая боевой дух ВСУ проблема

    Россияне обсудили внешность участниц конкурса «Московская красавица» 1988 года

    Трамп связал атаку на Израиль со слабостью США

    В Британии назвали поездку Зеленского в США провалом

    Израиль создаст закрытую военную зону около сектора Газа

    В США заявили о массовом дезертирстве украинских солдат

    Израильских заложников с юга страны освободили

    В ХАМАС объяснили пленение израильских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости