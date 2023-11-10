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14:09, 10 ноября 2023Мир

В Каир прилетели два спецборта для эвакуации россиян из сектора Газа

РИА Новости: в Каир прибыли два борта Ил-76 для эвакуации россиян из Газы

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Два самолета Ил-76 прибыли в Каир для эвакуации российских граждан из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«На аэродром в Каире прибыли два спецборта для эвакуации граждан России и стран СНГ из сектора Газа», — заявил источник агентства, добавив, что вскоре должен прибыть третий самолет.

Ранее представитель контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе Египта и сектора Газа сообщил, что из сектора Газа в пятницу, 10 ноября, эвакуируют первых 85 граждан России.

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      Глеб Бажуткин
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