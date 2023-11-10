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16:19, 10 ноября 2023Силовые структуры

В Москве задержали бывшего руководителя Хорошевского отдела СК по делу о взятке

«112»: экс-руководитель Хорошевского отдела СК задержан по делу о крупной взятке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержан бывший руководитель Хорошевского межрайонного отдела Следственного комитета (СК) России по делу о крупной взятке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, задержанный привлек внимание сотрудников правоохранительных органов из-за скандального холдинга Merlion. Кроме того, в СК также доставили экс-руководителя следственного управления Северо-Западного административного округа и его заместителя. Второго, по информации «112», уже допрашивают. Их статус по делу пока не определен.

В апреле 2022 года полиция задержала адвоката Вадима Лялина по подозрению в мошенничестве. Его обвинили в хищении 2,2 миллиона евро, которые ему заплатили совладельцы и топ-менеджер IT-компании Merlion за свою защиту по уголовному делу о покушении на бывшего делового партнера Вячеслава Симоненко.

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