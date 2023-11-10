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08:12, 10 ноября 2023Среда обитания

В России начнут по-новому бороться с гололедом на дорогах

В России появится новый ГОСТ для борьбы с гололедом на дорогах

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В России появится новый ГОСТ для борьбы с гололедом на автомобильных дорогах. О новых правилах сообщает Telegram-канал газеты «Комсомольская правда».

По заказу Росавтодора были подготовлены единые правила применения противогололедных материалов на трассах. Инициативу в ведомстве объяснили тем, что действующие рекомендации по проведении процедуры устарели.

Согласно новым стандартам, дорожным службам запретят пачкать химией встречные автомобили при нанесении реагентов, а также обязуют использовать электронное табло для предупреждения граждан о проведении обработки. Кроме того, будет обозначено, когда приступать к обработке после начала снегопада и в течение какого времени необходимо очистить дорогу от осадков.

Ранее сообщалось, что в России подорожала подготовка автомобиля в зиме. Стоимость минимального набора для этой процедуры выросла за год на 16 процентов, в октябре достигнув 26,6 тысячи рублей.

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      Александра Качан
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