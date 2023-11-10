В российском городе предложили пожить в египетской квартире

В Новосибирске выставили в аренду квартиру в египетском стиле за 150 тыс. руб.

В Новосибирске выставили в аренду квартиру с необычным интерьером. Жилье оформлено в египетском стиле, объявление о сдаче опубликовано на сайте N1.

Снять «египетскую» квартиру в российском городе можно за 150 тысяч рублей в месяц с учетом коммунальных услуг. За эту сумму арендаторы получат двухкомнатное жилье площадью 124 квадратных метра, которое находится на восьмом этаже жилого дома по адресу Коммунистическая улица, 50.

Отмечается, что смежная с гостиной кухня и спальня укомплектованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой известных брендов. В том числе в распоряжение жильцов попадут три телевизора и несколько кондиционеров. В жилье выполнен «дизайнерский ремонт с использованием дорогостоящих материалов». В интерьере присутствуют вставки, отсылающие к Египту, а в одной из комнат установлена «пирамида» со свечами.

Ранее в Екатеринбурге предложили снять квартиру, оборудованную специально для БДСМ-практик. В ней есть кровать с закрепленной над ней плеткой, крест с наручниками и набор из плетей и кляпов.