Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:13, 10 ноября 2023Среда обитания

В российском городе предложили пожить в египетской квартире

В Новосибирске выставили в аренду квартиру в египетском стиле за 150 тыс. руб.

Изображение: скриншот страницы Novosibirsk.n1.ru

В Новосибирске выставили в аренду квартиру с необычным интерьером. Жилье оформлено в египетском стиле, объявление о сдаче опубликовано на сайте N1.

Снять «египетскую» квартиру в российском городе можно за 150 тысяч рублей в месяц с учетом коммунальных услуг. За эту сумму арендаторы получат двухкомнатное жилье площадью 124 квадратных метра, которое находится на восьмом этаже жилого дома по адресу Коммунистическая улица, 50.

Отмечается, что смежная с гостиной кухня и спальня укомплектованы всей необходимой мебелью и бытовой техникой известных брендов. В том числе в распоряжение жильцов попадут три телевизора и несколько кондиционеров. В жилье выполнен «дизайнерский ремонт с использованием дорогостоящих материалов». В интерьере присутствуют вставки, отсылающие к Египту, а в одной из комнат установлена «пирамида» со свечами.

Ранее в Екатеринбурге предложили снять квартиру, оборудованную специально для БДСМ-практик. В ней есть кровать с закрепленной над ней плеткой, крест с наручниками и набор из плетей и кляпов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Запад пытается спустить все на тормозах». Россия вынужденно свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

      Эрдоган призвал США надавить на Израиль

      Женские консультации в Москве заработали по-новому

      Арабская страна решила ограничить поставки некоторых товаров в Россию

      Врач назвал неожиданную причину бессонницы

      Врач развеяла миф об остеохондрозе

      Великобритания отчиталась о подготовке 30 тысяч украинских военных

      Стало известно о возможной приостановке контракта «Аль-Хиляля» с Неймаром

      Сбежавшая корова забодала 75-летнего пенсионера

      Ивлееву высмеяли в сети из-за откровенного наряда словами «что-то на дешевом»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости