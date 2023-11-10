В США озвучили условия по долгосрочному миру на Ближнем Востоке

Блинкен: для мира на Ближнем Востоке нужно отказаться от переселения палестинцев

Для долгосрочного мира на Ближнем Востоке нужно отказаться от насильственного переселения палестинцев, такое условие озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

«Никакого насильственного перемещения палестинцев. Никакого использования Газы в качестве платформы для осуществления террористических и других атак по Израилю», — сказал он.

Кроме того, он выступил против сокращения территории сектора Газа. При этом чиновник отметил необходимость единообразного управления сектором Газа и Западным берегом палестинской администрацией.

По его словам, у США есть конкретные планы и шаги для наращивания доступа к гуманитарной помощи в секторе Газа. Тем не менее это всегда длительный процесс, который в настоящее время движется от достижения понимания, от соглашения к реализации.

Ранее власти Израиля прокомментировали потенциальные гуманитарные паузы в секторе Газа. Приостановка боевых действий возможна только после освобождения израильских граждан, взятых в заложники палестинцами, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.