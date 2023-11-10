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09:23, 10 ноября 2023Мир

В США усилилась поддержка Трампа

Bloomberg: избиратели доверяют Трампу во внешней политике больше, чем Байдену

Фото: Octavio Jones / Reuters

Американские избиратели доверяют экс-президенту США Дональду Трампу в вопросах внешней политики больше, чем нынешнему главе государства Джо Байдену. Об этом говорят данные социологического опроса Bloomberg News и Morning Consult.

46 процентов опрошенных американцев отдали предпочтение политике Трампа в отношении Китая и Тайваня, при этом о своей поддержке Байдену заявили 34 процента респондентов.

Трамп также сохраняет лидерство в ситуации с Украиной. О доверии к бывшему президенту высказались 45 процентов опрошенных. Байдена, в свою очередь, поддержали 34 процента.

Кроме того, 43 процента принявших участие в опросе американцев заявили, что Трамп в силах урегулировать палестино-израильский конфликт, и всего лишь 33 процента посчитали, что с этим в состоянии справиться Байден.

Ранее стало известно, что Трамп смог опередить Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из важнейших шести штатов — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.

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      Глеб Бажуткин
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