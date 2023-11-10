Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:40, 10 ноября 2023Моя страна

В Уфе спасли висевшую четыре дня на леске ворону

В Уфе спасли висевшую четыре дня на леске ворону

Кадр: Башинформ

В Уфе сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» спасли ворону, запутавшуюся в медицинской нити для швов. Об этом рассказал руководитель центра Дмитрий Стрельников, передает «Башинформ».

По его словам, птицу нашли в лесу недалеко от санатория «Зеленая Роща». Ее крыло было плотно обмотано леской, она провисела на ней четыре дня.

Сначала сотрудники санатория попытались спасти птицу самостоятельно, однако не справились и вызвали специалистов центра реабилитации. Помочь вороне было непросто — она находилась на большой высоте, ее спускали при помощи грузика. Как она оказалась в леске, неизвестно.

Предварительный осмотр показал, что у птицы сильно пострадало крыло и она истощена, ее отвезли в ветклинику.

Ранее в Бугульминском районе Татарстана спасли самца косули, которого сбила машина. Животное заметил начальник межрайонного отдела по району Госкомитета республики по биоресурсам. Самец не получил серьезных травм — он отделался испугом.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      «Искупают вину кровью»: в Кремле высказались об амнистии преступника, получившего 17 лет за убийство студентки

      В России появилось «третье иное измерение»

      В 2024 году Disney покажет приквел «Короля льва» про Муфасу

      Подравшейся с бойцом ОМОН россиянке избрали меру пресечения

      В ЦБ пообещали делить поровну полученное при обмене заблокированными активами

      В США посоветовали военным Украины сместить Зеленского

      Литва передала Украине партию антидронов и генераторов

      Экс-игрок сборной России сравнил популярность футбола и хоккея в стране

      Москвичей призвали не приманивать жирующих кабанов овощами

      Ереван оценил уровень согласования мира с Баку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости