В Уфе спасли висевшую четыре дня на леске ворону

В Уфе спасли висевшую четыре дня на леске ворону

В Уфе сотрудники центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» спасли ворону, запутавшуюся в медицинской нити для швов. Об этом рассказал руководитель центра Дмитрий Стрельников, передает «Башинформ».

По его словам, птицу нашли в лесу недалеко от санатория «Зеленая Роща». Ее крыло было плотно обмотано леской, она провисела на ней четыре дня.

Сначала сотрудники санатория попытались спасти птицу самостоятельно, однако не справились и вызвали специалистов центра реабилитации. Помочь вороне было непросто — она находилась на большой высоте, ее спускали при помощи грузика. Как она оказалась в леске, неизвестно.

Предварительный осмотр показал, что у птицы сильно пострадало крыло и она истощена, ее отвезли в ветклинику.

Ранее в Бугульминском районе Татарстана спасли самца косули, которого сбила машина. Животное заметил начальник межрайонного отдела по району Госкомитета республики по биоресурсам. Самец не получил серьезных травм — он отделался испугом.