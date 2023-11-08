В Татарстане спасли сбитую машиной косулю

В Татарстане спасли сбитого машиной самца косули

В Бугульминском районе Татарстана спасли самца косули, которого сбила машина. Об этом сообщает KP.RU.

Двухлетнему животному помог начальник межрайонного отдела по Бугульминскому району Госкомитета Татарстана по биоресурсам. Косулю осмотрел ветеринар.

Самец не получил серьезных травм и отделался лишь сильным испугом. Сейчас здоровью животного ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что врачи прооперировали тигренка, которого спасли в Хабаровском крае. У животного было несколько травм.

