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18:18, 10 ноября 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция, позволяющая находить сообщения по дате отправления

Фото: Pxhere

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит быстро находить сообщения по дате отправления. Об этом рассказали специалисты портала WABetaInfo.

«Новая опция позволит пользователям искать сообщения по конкретным датам, чем значительно упростит навигацию по истории сообщений», — пишут эксперты портала.

По словам специалистов, кнопка с изображением календаря будет доступна в строке поиска сообщений. «Функция улучшает процесс поиска сообщений в длинных чатах и экономит время», — отмечается в статье WABetaInfo. Уточняется, что опция поиска сообщений по дате находится в разработке. Она будет доступна в будущем обновлении приложения.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили опасную модификацию для WhatsApp, содержащую шпионское программное обеспечение. В компании добавили, что риску подверглись устройства с операционной системой Android.

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      Олег Давыдов
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