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09:31, 11 ноября 2023Россия

Четыре беспилотника ВСУ попытались атаковать российский регион

Брянский губернатор Богомаз: над Стародубским округом уничтожены четыре дрона
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

В Брянской области системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его данным, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над Стародубским районом российского региона. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее дрон над Брянской областью сбили 7 ноября. Тогда, по сообщению Минобороны, беспилотник самолетного пытался атаковать объекты на территории России.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Анастасия Шейкина
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