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18:15, 7 ноября 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении украинского дрона над российским регионом

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон в Брянской области. Об этом во вторник, 7 ноября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве заявили о попытке Киева совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России. Уточняется, что беспилотник был уничтожен над граничащим с Украиной регионом около 17:00.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что БПЛА был сбит над Суземским районом. В результате произошедшего никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Варвара Родикова
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