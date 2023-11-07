Минобороны заявило об уничтожении украинского дрона над российским регионом

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский дрон в Брянской области. Об этом во вторник, 7 ноября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве заявили о попытке Киева совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России. Уточняется, что беспилотник был уничтожен над граничащим с Украиной регионом около 17:00.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что БПЛА был сбит над Суземским районом. В результате произошедшего никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.