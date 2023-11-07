Система ПВО сработала над российским регионом

Брянский губернатор Богомаз: над Суземским районом сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Суземским районом Брянской области и уничтожила один беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор этого российского региона Александр Богомаз.

По словам Богомаза, в результате нет ни разрушений, ни пострадавших.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Ранее сегодня, 7 ноября, сообщалось, что над Севастополем сбили пять беспилотников. Обломки одного из БПЛА упали на частный дом в Андреевке, возникло небольшой возгорание, пострадал местный житель. По словам местных жителей, возле города Саки и поселка Новофедоровка были слышны взрывы — в этом районе находится военный аэродром.