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17:48, 7 ноября 2023Россия

Система ПВО сработала над российским регионом

Брянский губернатор Богомаз: над Суземским районом сработала система ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Суземским районом Брянской области и уничтожила один беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор этого российского региона Александр Богомаз.

По словам Богомаза, в результате нет ни разрушений, ни пострадавших.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Ранее сегодня, 7 ноября, сообщалось, что над Севастополем сбили пять беспилотников. Обломки одного из БПЛА упали на частный дом в Андреевке, возникло небольшой возгорание, пострадал местный житель. По словам местных жителей, возле города Саки и поселка Новофедоровка были слышны взрывы — в этом районе находится военный аэродром.

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      Марк Леонов
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