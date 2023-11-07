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07:40, 7 ноября 2023Россия

Из-за падения обломков дрона в Севастополе пострадал мужчина

Развожаев: мужчина пострадал из-за падения обломков дрона на дом в Орловке

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Из-за падения обломков одного из сбитых беспилотников на частный дом в Севастополе пострадал мужчина. Об этом сообщил глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет», — написал глава Севастополя.

Помимо Орловки, обломки беспилотника, который сбила система противовоздушной обороны (ПВО) нашли в районе Качи. Разрушений из-за падения обломков нет, сообщил Развожаев и призвал доверять официальным источникам информации.

Над Севастополем, как сообщал ранее Развожаев, сбили пять беспилотников. Обломки одного из БПЛА упали на частный дом в Андреевке, возникло небольшой возгорание. По словам местных жителей, возле города Саки и поселка Новофедоровка были слышны взрывы — в этом районе находится военный аэродром.

Впоследствии Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили девять и перехватили восемь БПЛА самолетного типа над Крымом и в акватории Черного моря.

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      Анастасия Шейкина
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