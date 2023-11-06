Над Севастополем сбили пять беспилотников
Губернатор Развожаев: над Севастополем сбили пять беспилотниковСюжетВзрывы в Крыму
Над Севастополем сбили пять беспилотников, в городе работает система ПВО. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, все городские службы работают в штатном режиме.
Как рассказал Развожаев, обломки одного из БПЛА упали на частный дом в Андреевке, возникло небольшой возгорание.
Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, возле города Саки и поселка Новофедоровка были слышны взрывы. Уточняется, что в этом районе находится военный аэродром.
Крым и Севастополь атакуют почти каждую ночь. С начала ноября воздушная тревога объявлялась как минимум трижды.