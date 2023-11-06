Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:45, 7 ноября 2023Россия

Над Севастополем сбили пять беспилотников

Губернатор Развожаев: над Севастополем сбили пять беспилотников
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: AlphaSpecnaz via globallookpress.com

Над Севастополем сбили пять беспилотников, в городе работает система ПВО. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, все городские службы работают в штатном режиме.

Как рассказал Развожаев, обломки одного из БПЛА упали на частный дом в Андреевке, возникло небольшой возгорание.

Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, возле города Саки и поселка Новофедоровка были слышны взрывы. Уточняется, что в этом районе находится военный аэродром.

Крым и Севастополь атакуют почти каждую ночь. С начала ноября воздушная тревога объявлялась как минимум трижды.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Ссылки по теме
      Последние новости

      «Неуместно ехать на Украину в это время». Трамп отверг приглашение Зеленского

      Стало известно о разработке в России новой сельскохозяйственной культуры

      Российская артиллерия поразила районы скопления живой силы и техники ВСУ

      Переехавшая в Канаду 20 лет назад эмигрантка назвала пять плюсов жизни в России

      Обломки украинского дрона упали на крышу частного дома

      Россиянина задержали за передачу данных разведке Украины

      Бразилия развернула в аэропортах тысячи военных

      Стало известно о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе

      Врач предупредила мужчин об опасности орального секса

      Парикмахер устроил секс-марафон с любовницей и погубил ее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости