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06:13, 7 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило о перехвате волны из 17 украинских беспилотников

Минобороны заявило об уничтожении 17 беспилотников над Черным морем и Крымом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) пересекла попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь БПЛА самолетного типа. Борьба с беспилотниками проводилась над Крымом и в акватории Черного моря.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что над городом сбили пять беспилотников. Он отметил, что все городские службы работают в штатном режиме.

Крым и Севастополь атакуют почти каждую ночь. С начала ноября воздушная тревога объявлялась как минимум трижды.

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      Марина Совина
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