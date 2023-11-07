Минобороны сообщило о перехвате волны из 17 украинских беспилотников

Минобороны заявило об уничтожении 17 беспилотников над Черным морем и Крымом

Система противовоздушной обороны (ПВО) пересекла попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили девять и перехватили восемь БПЛА самолетного типа. Борьба с беспилотниками проводилась над Крымом и в акватории Черного моря.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что над городом сбили пять беспилотников. Он отметил, что все городские службы работают в штатном режиме.

Крым и Севастополь атакуют почти каждую ночь. С начала ноября воздушная тревога объявлялась как минимум трижды.