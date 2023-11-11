Минэнерго Украины сообщило о повреждении подстанции в Сумской области

Минэнерго Украины: в Сумской области произошло повреждение одной из подстанций

В Сумской области произошло серьезное повреждение одной из электроподстанций. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Минэнерго.

В одном из приграничных районов Сумской области в результате взрыва произошло возгорание на подстанции. Пожар был ликвидирован, однако из-за порчи оборудования без электричества в регионе остаются более 2,5 тысячи человек.

По данным ведомства, проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются и в других областях Украины. Так, в Днепропетровской области в результате взрывов отключилась линия электропередачи, без света оказались более 1,1 тысячи потребителей, отключалась воздушная линия в Харьковской области, а в Черниговской области были обесточены 18 населенных пунктов. В настоящий момент ведутся ремонтные работы.

Ранее глава Минэнерго Украины Виктор Галущенко предостерег Россию от продолжения атак на энергетическую инфраструктуру страны. По его словам, в ином случае предстоящей зимой Киев может нанести ответные удары по энергетическим объектам на российской территории.