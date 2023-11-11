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13:02, 11 ноября 2023Культура

Отстоявшая 59 часов за билетами в Большой театр россиянка высказалась об очереди

Покупательница билетов на «Щелкунчика» заявила, что стояла 59 часов в очереди

Кадр: Zvezdanews

Первая покупательница билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре, которая отстояла 59 часов в очереди, поделилась впечатлениями. Соответствующий комментарий опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

Женщина пояснила, что встала в очередь еще после полудня в среду, 8 ноября. «Конечно, мы изморены», — высказалась она.

Россиянка также рассказала, что приобрела два билета — на себя и дочь, которой она решила преподнести такой подарок на 16-летие. «После этого мы пойдем на Красную площадь отмечать Новый год, это же вообще красота!» — заключила она.

Отмечается, что некоторые из желающих попасть на спектакль ожидают очереди уже несколько дней. Билеты продают строго по паспорту, при этом для прохода в кассы покупатели должны получить браслет с номером очереди.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в давке в очереди за билетами в Большой театр на «Щелкунчика». Им вызвали скорую помощь.

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      Варвара Кошечкина
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