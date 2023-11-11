Названо лучшее время для покупки квартиры в ипотеку

Риелтор Усачева посоветовала не откладывать покупку квартиры в ипотеку

С начала 2024 года размер минимального первоначального взноса по ипотеке может вырасти до 30 процентов, не у многих россиян есть такие накопления, поэтому не стоит откладывать покупку квартиры. Лучшее время для приобретения недвижимости в беседе с «Лентой.ру» назвала гендиректор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлия Усачева.

В случае если потенциальный покупатель рассматривает квартиру в новостройке, риелтор рекомендовала совершать покупку сейчас, так как на первичном рынке недвижимости продолжают действовать льготные ипотечные программы с низкими ставками, в районе 5-8 процентов. Она также напомнила, что ранее Центробанком обсуждалась информация о постепенном сворачивании льготной ипотеки.

«Если вам необходимо готовое жилье и вы не хотите ждать пока дом достроится, то рекомендую выстроить следующую стратегию: выберите объект и попросите у собственника скидку. В текущих условиях он может пойти на уступки. При покупке за наличные средства процент скидки может быть гораздо выше, чем для сделки с использованием ипотеки. Если без банковских средств не обойтись, то советую, несмотря на высокую ипотечную ставку, оформить кредит. Ключевая ставка Центробанка рано или поздно будет снижена (по прогнозам, это произойдет весной), и тогда вы сможете рефинансировать кредит по более выгодной ставке», — поделилась Усачева.

Ранее заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк дала совет россиянам, выбирающим между «первичкой» и «вторичкой».

