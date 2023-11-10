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07:34, 10 ноября 2023Среда обитания

Выбирающим между «вторичкой» и новостройкой россиянам дали совет

Эксперт по недвижимости Клапанюк: в ипотеку выгоднее брать жилье в новостройке
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Ответ на вопрос, где выгоднее в текущих условиях покупать квартиру — в новостройке или на вторичном рынке, зависит от возможностей и жизненной ситуации каждого покупателя, сообщила заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк. Советом по выбору недвижимости на рынке она поделилась с «Лентой.ру».

Если человек располагает сразу всей суммой для приобретения квартиры, то более привлекательным вариантом будет «вторичка», сказала эксперт. Дело в том, что за последние несколько лет на российском рынке жилой недвижимости новостройки заметно обогнали в цене «вторичные» квартиры.

Например, если сравнить равнозначные объекты недвижимости в Москве, то цены на новостройки будут на 5-10 процентов больше, а в отдельных локациях разница может достигать 15-20 процентов и даже выше

Ольга Клапанюкэксперт по недвижимости

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что одним из самых интересных вариантов для покупки квартиры за свободные деньги сегодня является приобретение объекта в новых, только что сданных домах. Причем не у застройщика, а у физического лица по переуступке прав либо по договору купли-продажи.

Если же для покупки квартиры требуется привлечение ипотеки, то ситуация совершенно иная, отметила Клапанюк. Более выгодным вариантом становится новостройка, так как после нескольких последовательных повышений Банком России ключевой ставки банки предлагают ипотеку на «вторичку» под 15-17 процентов годовых. В то же время на рынке новостроек продолжают работать разнообразные ипотечные программы с государственной поддержкой, с помощью которых кредит на покупку жилья в зависимости от состава семьи можно взять на гораздо более выгодных условиях.

«В частности, по семейной ипотеке кредиты выдают под шесть процентов годовых, по обычной льготной — под восемь. При этом в различных банках или у застройщиков можно найти субсидированные ставки по данным программам еще чуть ниже. Тут все зависит от конкретного жилого комплекса», — поделилась эксперт.

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Ранее ставку по льготной ипотеке на новостройки в России захотели уменьшить с 6,5 до 3 процентов годовых. С таким предложением выступили депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду».

По данным аналитиков «Авито Недвижимости», спрос на жилье на вторичном рынке в России в октябре 2023 года сократился на 10 процентов относительно сентября.

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      Екатерина Смирная
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