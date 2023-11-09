Ставку по льготной ипотеке в России захотели уменьшить до трех процентов

Ставку по льготной ипотеке в России предложили снизить с 6,5 до 3 процентов

Ставку по льготной ипотеке на новостройки в России захотели уменьшить до трех процентов годовых. С таким предложением выступили депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия — За правду», пишут «Известия».

«Постановлением правительства от 23 апреля 2020 года были утверждены правила действия государственной программы льготной ипотеки со ставкой 6,5 процента годовых. Однако сейчас программа требует корректировки, поскольку в ряде регионов значительно выросли цены на недвижимость», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который собираются внести в Госдуму. По словам парламентариев, в некоторых городах новостройки подорожали на 20 процентов.

Чтобы строящееся жилье стало снова доступным для россиян, авторы инициативы предлагают снизить ставку до трех процентов. «Она [программа] распространяется только на новостройки, и это сужает возможности граждан для приобретения жилья. Сегодня на вторичном рынке немало предложений, которые могут оказаться дешевле новостроек, и очень жаль, что люди не могут купить такие квартиры по льготной ипотеке. По сути, этим пользуются многие застройщики и специально завышают цены на квадратные метры, получая от этого суперприбыль», — пояснил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года выдачи ипотеки в России обвалились на 19,4 процента. Таким образом рынок реагирует на принятые Центробанком (ЦБ) меры охлаждения. На снижение объемов выдачи ипотеки могло повлиять постановление правительства об увеличении минимального первоначального взноса по льготным программам, а также решение ЦБ ввести надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, которые дестимулировали банки выдавать рыночную ипотеку с низким первоначальным взносом и закредитованным заемщикам.