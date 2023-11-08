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09:03, 8 ноября 2023Среда обитания

Россияне резко отвернулись от «вторички»

В октябре спрос на готовые квартиры в России сократился на 10 процентов

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

По итогам октября 2023 года спрос на жилье на вторичном рынке в России в среднем сократился на 10 процентов относительно сентября. О том, что россияне резко отвернулись от готовых квартир, «Ленте.ру» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

По данным экспертов, интерес к однокомнатным квартирам снизился на 11 процентов, к «двушкам» — на 10 процентов, к «трешкам» — на восемь процентов, а к студиям и объектам с четырьмя и более комнатами — на семь процентов. При этом стоимость российской «вторички» за месяц повысилась на два процента как в абсолютных показателях, так и в пересчете на квадратные метры. Что касается объема предложения, то в среднем по России по сравнению с сентябрем он снизился на три процента.

Среди исследуемых городов страны сильнее всего спрос на готовые квартиры упал в Симферополе — на 24 процента за месяц. На второй строчке в списке оказался Севастополь со снижением интереса к такому жилью на 16 процентов, замкнул тройку Саратов с показателем минус 15 процентов. В Волгограде, Самаре и Челябинске спрос на «вторичку» упал на 14 процентов в каждом.

Специалисты связали снижение интереса к готовым квартирам с ростом ключевой ставки, а также ухудшением условий по ипотеке. Руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин отметил, что в ближайшем будущем из-за падения спроса конкуренция за покупателей вырастет, в результате чего собственники будут предоставлять дисконты.

В ноябре стало известно, что россияне резко отвернулись и от новостроек.

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      Полина Кислицына
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