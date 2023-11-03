Россияне резко отвернулись от новостроек

Спрос на квартиры в новостройках в России сократился на 12 %

По итогам октября спрос на квартиры в новостройках в России в среднем сократился на 12 процентов по сравнению с сентябрем. О том, что граждане резко отвернулись от нового жилья, говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты зафиксировали падение интереса ко всем форматам жилья. Спрос на двухкомнатные квартиры сократился на 13 процентов, на трехкомнатные — на 12 процентов, на однокомнатные — на 11 процентов, а на студии — на девять процентов. При этом новостройки подорожали на два процента как в абсолютных показателях, так и в пересчете на квадратные метры.

Сильнее всего за месяц интерес к новым квартирам снизился в Кирове, где снижение составило 25 процентов. На втором месте оказался Саратов с падением в 23 процента, на третьем — Барнаул с падением в 22 процента. Пятерку лидеров замкнули Нижний Новгород и Симферополь (минус 20 процентов в каждом). Рост наблюдался только в трех городах из 33, принявших участие в исследовании: в Красноярске, Томске (плюс три процента в каждом) и Калининграде (плюс один процент).

Руководитель направления первичной недвижимости платформы Дмитрий Алексеев отметил, что текущее уменьшение спроса — это коррекция до обычных для рынка показателей. Летом покупатели спешили заключить сделки на выгодных условиях по ипотеке до роста ключевой ставки Банка России, однако сейчас этот спрос можно считать реализованным.

Ранее сообщалось, что новостройки в крупных российских городах подорожали за год на 11 процентов.