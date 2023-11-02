Один тип жилья подорожал в крупных городах России

Новостройки в крупных городах России подорожали на 11 процентов

В октябре 2023 года новостройки в крупных городах России подорожали на 11 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании, пишет РИА Новости.

При этом за месяц этот тип жилья подорожал в среднем на 3 процента, до 121,1 тысячи рублей за один квадратный метр. Положительную динамику цен специалисты зафиксировали в 66 из 70 исследованных городах. Сильнее всего объекты на первичном рынке подорожали в Челябинске (плюс 12 процентов), Симферополе (плюс 11 процентов), Магнитогорске (плюс 11 процентов), Улан-Удэ (плюс 10 процентов) и Набережных Челнах (плюс 8 процентов).

В Москве цены на новостройки выросли на 3 процента (до 344,7 тысячи рублей за «квадрат»), в Подмосковье — почти на 4 процента (до 181,2 тысячи рублей за «квадрат»), а в Санкт-Петербурге — почти на 2 процента (до 233,2 тысячи рублей за «квадрат»).

«Растущая ключевая ставка ЦБ еще в конце лета убедила покупателей недвижимости, что с приобретением квартиры в ипотеку нужно поторопиться, так как проценты по кредитам грозят увеличиться. В сентябре и октябре банки одобряли заявки, поданные еще в июле-августе. Плюс активизировались владельцы валютных сбережений, которые из-за выросшего курса доллара смогли позволить себе больше, чем когда-либо. Все это сделало октябрь горячим, а рост цены квадратного метра за этот месяц сравнялся с уровнем роста за весь третий квартал», – пояснил гендиректор компании Павел Луценко.

Специалисты также отметили, что средняя стоимость квартир в новостройках в крупных городах России выросла на 4 процента за месяц и на 12 процентов за год, до 6,5 миллиона рублей.

Ранее руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков спрогнозировал, что в ближайшие полгода цены на новостройки в России могут вырасти на 5-10 процентов. Ажиотаж на первичном рынке рискует случиться на фоне повышения ключевой ставки Центробанка.