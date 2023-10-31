Предсказано будущее цен на новостройки в России

Эксперт Хорьков: цены на новостройки могут вырасти на 5-10 процентов

В ближайшие полгода новостройки в России могут подорожать на 5-10 процентов. Будущее цен на первичное жилье предсказал руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков, пишет aif.ru.

Эксперт напомнил, что Центробанк повысил ключевую ставку с 13 до 15 процентов годовых. Это всегда сказывается на процентах по кредитам — в том числе ипотечных. На этом фоне может усилиться ажиотаж на первичном рынке, так как на новостройки все еще действуют ипотечные программы с господдержкой по ставкам до шести процентов.

«В текущих условиях у первичного рынка остается импульс к росту цен, и он пока еще не исчерпан. Те изменения, которые произошли, позволяют застройщикам планово и даже сверх того повышать цены. Темпы роста цен по городам России во многом зависят от уровня конкуренции. Основные изменения цены в сегменте новостройки уже произошли. Но по отдельным рынкам можно ожидать корректировку цен в пределах 5-10 процентов в ближайшие полгода», — пояснил Хорьков.

Ранее эксперты спрогнозировали скорое повышение ставок по ипотеке в России. По данным специалистов, они могут вырасти с 15 до 17 процентов годовых в ноябре.

