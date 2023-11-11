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14:50, 11 ноября 2023Мир

Президент Палестины обвинил США в отсутствии решения конфликта с Израилем

Аббас: США ответственны за отсутствие решения конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Christophe Ena / Reuters

Соединенные Штаты несут ответственность за то, что политического решения конфликта на Ближнем Востоке до сих пор нет. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас, его цитирует ТАСС.

«Мы будем преследовать военных преступников в международных судах, и США будут нести ответственность за неспособность достигнуть урегулирования», — сказал Аббас.

Ранее The New York Times со ссылкой на чиновников Белого дома писал, что длительная военная операция Израиля в Газе может спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке. У Израиля есть ограниченное время для проведения операций в секторе Газа, прежде чем Вашингтон и другие страны «испытают разочарование в связи со стремительно растущим числом жертв среди мирного населения», пишет издание.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обострение палестино-израильского конфликта стало следствием решения администрации Байдена разморозить 6 миллиардов долларов активов, принадлежащих Ирану. Средства были разблокированы в ходе договоренности Вашингтона с Тегераном по освобождению американских заключенных. По мнению политика, в текущих условиях США и Израиль должны сотрудничать активнее.

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      Анастасия Шейкина
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