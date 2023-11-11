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18:52, 11 ноября 2023Культура

Раскрыты многомилионный ценник и райдер Меладзе за выступление в Москве

Mash: за выступление на корпоративе в Москве Меладзе просит 12 миллионов рублей

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

После новогодних праздников певец Валерий Меладзе может выступить в России на корпоративах. Многомилионный ценник и требования артиста к заказчикам раскрыл Telegram-канал Mash,

По информации издания, за выступление в Москве Меладзе просит 120 тысяч евро (около 12 миллионов рублей). Помимо этого, среди условий оплата расходов на авиабилеты бизнес-класса и трансфер. В райдере певца отмечается, что также должен быть предоставлен доступ в VIP-зал аэропорта и номер в пятизвездочном отеле. Для передвижения по столице артист просит Mercedes-Benz W222 и автобус на 25 мест для его команды.

Отдельным пунктом в райдере выделены требования к гримерке. Меладзе ожидает увидеть там воду, чай, кофе, различные нарезки, две бутылки 12-летнего виски Macallan и 15 бутылок колы в стекле. Также артист просит 250 евро (почти 25 тысяч рублей) суточных для себя и 200 евро (почти 20 тысяч рублей) — для менеджера.

Ранее стало известно, что супруга Меладзе, исполнительница Альбина Джанабаева почти в три раза увеличила стоимость своего выступления на корпоративе. Еще весной гонорар артистки составлял 850 тысяч рублей, однако сейчас — 2,5 миллиона на ИП, плюс 7 процентов сверху. Отмечается, что певица приняла решение о поднятии цены на корпоратив на фоне слухов о разводе с Меладзе.

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      Сергей Истомин
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