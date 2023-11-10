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16:59, 10 ноября 2023Культура

Жена Меладзе почти в три раза увеличила стоимость своего выступления

Цена на корпоратив с женой Меладзе Джанабаевой увеличилась до 2,5 млн рублей

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Супруга российского эстрадного певца Валерия Меладзе, исполнительница Альбина Джанабаева почти в три раза увеличила стоимость своего выступления на корпоративе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Еще весной гонорар артистки составлял 850 тысяч рублей, однако сейчас — 2,5 миллиона на ИП, плюс 7 процентов сверху. Отмечается, что певица приняла решение о поднятии цены на корпоратив на фоне слухов о разводе с Меладзе.

Сейчас Джанабаева вместе с детьми проживает в элитном поселке Подмосковья. На днях ее муж выступил в Германии вместе с предполагаемой возлюбленной своего брата, Константина Меладзе, который не так давно развелся с украинской артисткой Верой Брежневой.

В начале января в сети появилось видео, на котором Валерий Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Позже в Следственном комитете России и Генпрокуратуре проверили слова эстрадного певца, сказанные на выступлении в ОАЭ.

Ранее Меладзе остановил концерт из-за пьяной драки зрителей.

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      Анастасия Астахова
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