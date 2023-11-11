Российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников за сутки

В зоне СВО за сутки российские средства ПВО сбили 38 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки сбили 38 украинских беспилотников, сообщили 11 ноября журналистам в Минобороны РФ.

Среди прочих населенных пунктов дроны были сбиты в районах Сватово и Кременной в Луганской народной республике, Василевки и Каменки в Донецкой народной республике, близ Чистополья и Токмака в Запорожской области.

Всего за сутки, по утверждению Минобороны, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесла поражение живой силе и военной технике ВСУ в 114 районах.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили в районе города Запорожье истребитель Миг-29 Вооруженных сил Украины.