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14:09, 11 ноября 2023Россия

Близ Запорожья сбили украинский истребитель МиГ-29

Силы ПВО России уничтожили украинский истребитель МиГ-29 в районе Запорожья
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в районе города Запорожье истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также перехвачено пять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Помимо этого, система ПВО сбила 38 беспилотников в районе Площанки, Сватова и Кременной Луганской народной республики, Песков, Курдюмовки, Василевки и Каменки Донецкой народной республики, Чистополья, Токмака и Пологов Запорожской области.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за октябрь российская система ПВО уничтожила более 1,4 тысячи украинских средств воздушного нападения, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS. 25 октября глава оборонного ведомства рассказал, что таких показателей позволили достичь новые средства противовоздушной обороны.

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      Сергей Истомин
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