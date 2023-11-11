Российский офицер рассказал о хитрости бойцов ВСУ в плену

Командир Арсаланов: взятые в плен опытные бойцы ВСУ прикинулись мобилизованными

Опытные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в плен ВС РФ, прикинулись случайно мобилизованными. Об этом РИА Новости рассказал несущий службу в зоне спецоперации (СВО) российский офицер Золто Арсаланов.

По словам Арсаланова, в настоящий момент занимающего должность врио командира третьей мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр», взятые в плен украинские военнослужащие с хорошим обмундированием и солидной подготовкой, которых командование отправляет на важные задания, проявляют хитрость во время допросов и изображают мобилизованных.

Информацией об этом Арсаланов поделился по итогам боя на херсонском направлении с 36-й бригадой морской пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться на левом берегу Днепра. Под командованием старшего лейтенанта Арсаланова его рота уничтожила вражеские подразделения и взяла в плен 11 бойцов ВСУ, при этом сам командир был ранен.

«Эти подразделения, которые вышли к нам, являются военнослужащими 36-й бригады морской пехоты, это подготовленные военнослужащие, которые хоть и называют себя мобилизованными [...], все указывает на то, что они были подготовлены к тому, чтобы перейти для занятия каких-то указанных им рубежей», — сообщил Арсаланов в видеоролике, распространяемом МО РФ.

По его словам, бойцы ВС РФ нанесли поражение первой группе украинских военных, попытавшихся высадиться на берегу Днепра, а заходившие в дальнейшем группы сумела взять в плен. При этом украинская сторона, защищая своих военных, вела минометный обстрел и сбрасывала гранаты и мины с беспилотников.

Ранее сообщалось, что ВС России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. В результате боевых действий «было уничтожено до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа».

