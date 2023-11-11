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14:14, 11 ноября 2023Россия

ВС России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Минобороны: на купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На купянском направлении подразделениями западной группировки войск отражены три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

В результате боевых действий «было уничтожено до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа». В ходе столкновения на стороне противника из строя также были выведены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Ранее днем на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В большинстве регионов тревога была объявлена около 12:05 (13:05 по московскому времени).

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      Антонина Черташ
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