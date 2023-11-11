ВС России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Минобороны: на купянском направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ

На купянском направлении подразделениями западной группировки войск отражены три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии в районах населенных пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

В результате боевых действий «было уничтожено до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа». В ходе столкновения на стороне противника из строя также были выведены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Ранее днем на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В большинстве регионов тревога была объявлена около 12:05 (13:05 по московскому времени).