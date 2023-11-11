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13:16, 11 ноября 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины днем 11 ноября объявлен режим воздушной тревоги

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

На всей территории Украины днем 11 ноября объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.

В большинстве регионов тревога была объявлена около 12:05 (13:05 по московскому времени). Кроме того, указывается на взрывы в Сумской области.

Ранее утром в субботу тревога раздавалась в Киеве, кроме того, сообщалось о нескольких сильных взрывах в левобережной части города.

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      Антон Похиляк
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