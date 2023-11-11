Стало известно о новом взрыве в Киеве

«Зеркало недели»: в Киеве прозвучал еще один взрыв

В Киеве прозвучал еще один взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что к моменту взрыва в городе не была объявлена воздушная тревога.

О двух взрывах в Киеве стало известно утром в субботу, 11 ноября. Перед этим в украинской столице и Киевской области объявили воздушную тревогу. Позднее данные о сильных взрывах в левобережной части Киева подтвердил мэр города Виталий Кличко.