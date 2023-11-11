Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:12, 11 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о новом взрыве в Киеве

«Зеркало недели»: в Киеве прозвучал еще один взрыв
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

В Киеве прозвучал еще один взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что к моменту взрыва в городе не была объявлена воздушная тревога.

О двух взрывах в Киеве стало известно утром в субботу, 11 ноября. Перед этим в украинской столице и Киевской области объявили воздушную тревогу. Позднее данные о сильных взрывах в левобережной части Киева подтвердил мэр города Виталий Кличко.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Поезд сошел с рельсов после взрыва под Рязанью. Что известно о случившемся?

      Раскрыто самое неблагоприятное для здоровья сердца поведение

      Стас Пьеха раскрыл реальные стороны российских звезд

      Опубликованы кадры с места схода вагонов поезда в российском регионе

      Группу Shortparis потребовали признать иноагентом

      Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 на Чукотке

      В Киеве попросили США ускорить поставки оружия

      Стало известно о новом взрыве в Киеве

      Снимавшая порно с сыном учительница из Ленобласти жаловалась на рак мозга

      Определены самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости