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10:37, 11 ноября 2023Бывший СССР

Кличко подтвердил данные о сильных взрывах в Киеве

Мэр Кличко сообщил о сильных взрывах в левобережной части Киева

Фото: Leah Millis / Reuters

В левобережной части Киева произошли сильные взрывы. Данные об этом подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

«По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике. Тревога продолжается. Пребывайте в укрытиях!» — написал он.

Мэр добавил, что вызовов спасателей служб из-за работы систем противовоздушной обороны (ПВО) не поступало. Местные жители вызвали врачей, так как услышали сильные взрывы, но пострадавших не обнаружили.

Ранее о двух взрывах в Киеве утром в субботу, 11 ноября, сообщало Reuters. Перед этим в столице Украины, а также в Киевской области, объявили воздушную тревогу, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты Минцифры страны.

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      Анастасия Шейкина
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