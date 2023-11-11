Российский полицейский отправил в кому старшего по званию во время драки

В Якутии полицейский отправил в кому старшего по званию во время драки

В якутском городе Ленске сотрудник полиции в день празднования профессионального праздника отправил в кому во время драки старшего по званию. Об этом сообщает SakhaDay.

По информации источника издания, конфликт произошел в ресторане «Лена» — там праздник устроили сотрудники полиции Ленского района. Сначала разногласия начались между начальником отделения экономической безопасности Романом Севрюкиным и начальником тылового подразделения.

За начальника заступился другой старший по званию полицейский, глава отдела МВД Алексей Надточиев. Севрюкин ударил и его, отправив в кому, уточняет SakhaDay.

Baza в Telegram-канале опубликовала кадры драки в День полиции. На видеозаписи видно, как один из мужчин жестоко избивает другого, драку правоохранителей пытаются разнять коллеги.

Ранее сотрудники полиции в городе Агидель Республики Башкирия подрались из-за того, что не смогли договориться насчет дат выхода в отпуск.