Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:27, 11 ноября 2023Силовые структуры

Российский полицейский отправил в кому старшего по званию во время драки

В Якутии полицейский отправил в кому старшего по званию во время драки

В якутском городе Ленске сотрудник полиции в день празднования профессионального праздника отправил в кому во время драки старшего по званию. Об этом сообщает SakhaDay.

По информации источника издания, конфликт произошел в ресторане «Лена» — там праздник устроили сотрудники полиции Ленского района. Сначала разногласия начались между начальником отделения экономической безопасности Романом Севрюкиным и начальником тылового подразделения.

За начальника заступился другой старший по званию полицейский, глава отдела МВД Алексей Надточиев. Севрюкин ударил и его, отправив в кому, уточняет SakhaDay.

Baza в Telegram-канале опубликовала кадры драки в День полиции. На видеозаписи видно, как один из мужчин жестоко избивает другого, драку правоохранителей пытаются разнять коллеги.

Ранее сотрудники полиции в городе Агидель Республики Башкирия подрались из-за того, что не смогли договориться насчет дат выхода в отпуск.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные сорвали высадку ВСУ на левый берег Днепра. 11 морпехов взяты в плен

      В США предрекли бунт в ВСУ из-за конфликта Зеленского и Залужного

      Кержаков рассказал об отношении к русским в Сербии

      Захарова ответила на обвинения главы Carlsberg в краже Россией бизнеса

      Диетолог назвала вескую причину для регулярного употребления капусты

      В России высказались о возможности ударов по энергообъектам Украины

      Командование ВСУ испугалось новых мощных укреплений России в зоне СВО

      В нескольких районах Киева частично пропало отопление

      Пугачева обратилась к «рабам и холопам»

      Скандально известного активиста Бородина лишили статуса адвоката

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости